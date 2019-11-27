Приморцы выйдут на митинг за снижение пенсионного возраста

Приморцы 1 декабря выйдут на митинг в поддержку возврата пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока.

Митинг состоится во Владивостоке в 14 часов на Корабельной набережной.

"Приходите, только вместе мы можем этого добиться", - призывают афиши, расклеенные по городу.

Инициатор акции - региональное отделение партии ЛДПР. Мероприятие согласовано с администрацией края, передает Regnum.

Как сообщалось ранее, Госдума просит кабмин России вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию: 55 для женщин и 60 лет.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. По его словам, население, проживающее в суровых климатических условиях, заслуживает особых привилегий.

Он подчеркнул, что в настоящее время наблюдается отток жителей из северных регионов, и он заметно вырос после пенсионной реформы.

Кремль "никак не оценивает" данное предложение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.