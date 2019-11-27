Губернатор Пермского края объявил выговор краевому министру ЖКХ за бездарную организацию работы

Губернатор Пермского края Максим Решетников во время заседания совета глав муниципальных образований объявил выговор "за бездарную организацию работы" краевому министру ЖКХ Александру Шицыну, сообщает "Ъ"

Решетников раскритиковал Шицына и главу Кудымкара Ивана Мехоношина за недостаточное освоение средств по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".

По данным министра, в Прикамье на 14 из 460 дворов не начаты работы по благоустройству. Девять из них расположены в Кудымкарском городском округе. Глава Кудымкара заявил, что отставание связано с дополнительными работами, которые пришлось проводить на 17 дворовых территориях.

"Вы подписались под этими дворами, людям пообещали. На основании ваших данных включили эти параметры в исполнение нацпроекта. Вы понимаете, что вы край подвели? Похоже, не очень", - отчитал Решетников мэра и поинтересовался какие муниципалитеты не направили заявки на перечисление средств по проекту. Ответить на вопрос Шицын не смог, поскольку у него не получилось прочитать текст в презентации, написанный мелким шрифтом. Решетников отметил, что министр должен иметь цифры на руках и знать, какие поселения недоосваивают средства.

"Вы как управляете процессом?" - поинтересовался Решетников, добавив, что неосвоение средств и невыполнение обязательств перед людьми недопустимо. Губернатор подчеркнул, что по чиновникам, которые не освоят деньги, будет ставиться вопрос о профессиональной квалификации.