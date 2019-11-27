13 Сентября 2020
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Экономика За рубежом
Павел Дуров (2017) | Фото:instagram.com/durov

Павла Дурова вызвал на допрос суд в Нью-Йорке

Южный окружной суд Нью-Йорка вызвал на допрос трех топ-менеджеров мессенджера Telegram, в том числе основателя и CEO компании Павла Дурова. Дело касается продажи токенов Gram.

10 декабря на допрос должен явиться сотрудник Telegram Шьям Парех, его должность в компании не указывается, но он, очевидно, имеет отношение к криптовалюте, которую хочет запустить Дуров. Парех упоминался в письмах, которые Telegram рассылал инвесторам своего блокчейн-проекта, их содержание разгласила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), которая и подала на Telegram в суд. Показания Парех будет давать в Лондоне.

16 декабря в суд должен явиться вице-президент Telegram Илья Перекопский. Он, предположительно, отвечал за контакты с инвесторами. Показания он также будет давать в Лондоне.

Самого же Дурова суд допросит 7 или 8 января 2020 года.

SEC подала в суд на Telegram  в прошлом месяце, предписав остановить продажу токенов незадолго до старта торговли. Ведомство утверждает, что Gram является незарегистрированной ценной бумагой, никакой регистрации не проходила, а от инвесторов, якобы, скрыли некую информацию.

Telegram подал встречный иск в Южный окружной суд, настаивая на том, что токены Gram не являются ценными бумагами. При этом компания согласилась приостановить начало продаж до конца судебного разбирательства.

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Павла Дурова вызвал на допрос суд в Нью-Йорке

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Теги: павел дуров, допрос, суд, токены, telegram



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