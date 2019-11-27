Названа причина крушения Boeing в Ростове-на-Дону

Авиакатастрофа в Ростове-на-Дону, которая случилась 3,5 года назад с лайнером Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai, произошла из-за ошибок летчиков.

Как следует из итогового отчета Межгосударственного авиационного комитета, командир лайнера перед катастрофой впал в ступор и не реагировал на правильные подсказки второго пилота.

Также в документе МАК отмечается, что командир экипажа был недостаточно хорошо обучен. Кроме того, авиакатастрофе способствовала турбулентность и возможная усталость пилотов авиакомпании Flydubai, сообщает РИА "Новости".

Напомним, еще три года назад СМИ сообщили о том, что в качестве приоритетной версии крушения "Боинга" FlyDubai в Ростове-на-Дону рассматривается человеческий фактор: катастрофу своими действиями мог спровоцировать командир воздушного судна.

"В ходе предварительного расследования установлено, что командир Boeing 737-800, предположительно, отдавая отчет в своих действиях и адекватно оценивая ситуацию, а также положение воздушного судна относительно земли, на протяжении 12 секунд удерживал кнюпель, чем привел стабилизатор в режим пике", - сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

Он уточнил, что по данным речевого самописца, командир не отвечал на вопросы второго пилота о целесообразности своих действий. "На все вопросы со стороны второго пилота командир отвечал лишь словами: все нормально. Его интонация была спокойна, нервозность в его голосе не определяется", - сказал источник.

Пассажирский самолет "Боинг 737-800" авиакомпании Flydubai разбился в аэропорту Ростова-на-Дону 19 марта 2016 года при повторном заходе на посадку. На борту находились 62 пассажира, в том числе семь членов экипажа. Все они погибли.