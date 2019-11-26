Появилось видео подтверждающее, что фотография, опубликованная в «Новой газете», — фейк

12 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом Москва
терроризм, игил, боевик, сирия (2019) | Фото:Wupr.org

Появилось видео подтверждающее, что фотография, опубликованная в «Новой газете», — фейк

На ролике, который вчера был опубликован в неофициальном сообществе «ЧВК Вагнера — военное обозрение» на экране телефона показан фотомонтаж, опубликованный в «Новой газете», и оригинал. На оригинальной фотографии изображены четыре человека, один из которых держит трофейный флаг запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». На фейковом снимке, который использовал для своего материала Денис Коротков, на место флага было помещено подвешенное за ноги тело.

Отметим, что весь материал Короткова был построен на видеозаписях, которые ранее были распространены в Сети. В этих материалах было видно лицо только одного человека. По всей видимости, в «Новой газете» поняли, что такая публикация выглядит несостоятельно, поэтому Короткову пришлось срочно фабриковать новые «доказательства». Сам журналист заявил, что снимок будто бы «появился в Сети», пока он работал над текстом.

«Пока готовился материал, в Сети появилось фото с места расправы, на котором уже четверо наемников с открытыми лицами позируют на фоне тела», — написал Коротков.

Это уже не первый фейк, в котором уличили журналиста «Новой газеты» подписчики группы «ЧВК Вагнера — военное обозрение». Так, Коротков пытался представить мужчину, которого убивают на видео, как «обычного сирийца». С администрацией паблика связался анонимный свидетель этих событий, рассказавший, что на самом деле наемники ликвидировали бойца ИГИЛ, по вине которого погибли несколько их товарищей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Появилось видео подтверждающее, что фотография, опубликованная в «Новой газете», — фейк

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: чвк вагнер, денис коротков, видео, фейк, новая газета, игил



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети