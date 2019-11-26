Появилось видео подтверждающее, что фотография, опубликованная в «Новой газете», — фейк

На ролике, который вчера был опубликован в неофициальном сообществе «ЧВК Вагнера — военное обозрение» на экране телефона показан фотомонтаж, опубликованный в «Новой газете», и оригинал. На оригинальной фотографии изображены четыре человека, один из которых держит трофейный флаг запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». На фейковом снимке, который использовал для своего материала Денис Коротков, на место флага было помещено подвешенное за ноги тело.





Отметим, что весь материал Короткова был построен на видеозаписях, которые ранее были распространены в Сети. В этих материалах было видно лицо только одного человека. По всей видимости, в «Новой газете» поняли, что такая публикация выглядит несостоятельно, поэтому Короткову пришлось срочно фабриковать новые «доказательства». Сам журналист заявил, что снимок будто бы «появился в Сети», пока он работал над текстом.

«Пока готовился материал, в Сети появилось фото с места расправы, на котором уже четверо наемников с открытыми лицами позируют на фоне тела», — написал Коротков.

Это уже не первый фейк, в котором уличили журналиста «Новой газеты» подписчики группы «ЧВК Вагнера — военное обозрение». Так, Коротков пытался представить мужчину, которого убивают на видео, как «обычного сирийца». С администрацией паблика связался анонимный свидетель этих событий, рассказавший, что на самом деле наемники ликвидировали бойца ИГИЛ, по вине которого погибли несколько их товарищей.