12 Сентября 2020
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Очередь в больнице, Надым (2019) | Фото: vk.com/grafinia5055

Сбой в расписании парализовал работу районной больницы Надыма – в регистратуре были огромные очереди

В Надыме из-за сбоя была парализована работа районной больницы – образовались огромные очереди, передает корреспондент Накануне.RU.

О случившемся рассказала в соцсети Наталья О. По ее словам, 25 ноября из-за переполненности клиники "больные диабетом, невралгией или "сердечники" могли в очереди заболеть еще больше".

"Вот так у нас можно попасть к врачам. А если закончились талоны – помирай", - пишет Наталья.

Очередь в больнице, Надым(2019)|Фото: vk.com/grafinia5055

Очередь в больнице, Надым(2019)|Фото: vk.com/grafinia5055

Ей ответили от имени официальной страницы районной больницы в соцсети. Как оказалось, проблема возникла из-за "организационного сбоя в формировании расписания работы специалистов поликлиники на предстоящий период".

"Проблема была устранена в течение 45 минут. Такая очередь возникла впервые за последние полтора – два года. Приносим извинения за доставленные неудобства", - отметили в клинике.

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Сбой в расписании парализовал работу районной больницы Надыма – в регистратуре были огромные очереди

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Теги: Надымская районная больница, регистратура, запись, прием, врачи



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