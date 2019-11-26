12 Сентября 2020
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Политика В России
пособие, дети, ребенок, выплаты, деньги, субсидии (2016) | Фото: uvuo.ru

Путин отменил детское пособие в 50 рублей

С 1 января 2020 года в России отменят ежемесячные выплаты в размере 50 рублей по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет.

Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Те, кому данные выплаты были назначены ранее, продолжат их получать до окончания установленных периодов.

Напомним, в апреле, выступая перед депутатами Госдумы, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что кабмин планирует повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора лет. Размер пособия может измениться с 2020 года, сказал Медведев, правительство подготовило предложения.

Размер индексации пособия он не назвал, но отметил, что выплаты могут носить адресный характер.

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Путин отменил детское пособие в 50 рублей

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Теги: детское пособие, 50 рублей, владимир путин



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