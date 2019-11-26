Случайно запустившие ракету военные должны выплатить 31 миллион рублей

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова выплатить государству 31 миллион рублей за случайный запуск авиационной ракеты Х-29ТД при проверке на земле в Крыму.

Таким образом, частично удовлетворен иск Минобороны, сообщается на сайте суда.

Напомним, военнослужащие морской авиации Черноморского флота случайно запустили авиационную управляемую ракету Х-29ТД в помещении ангара аэродрома в Саках. Оружие разнесло часть здания.

Ракета была выпущена во время проверки технического состояния с использованием комплекса "Ока". Военные не проверили исправность чековых механизмов Х-29ТД, в результате чего сработали пиропатроны, на которые был подан ток. Ракета, длиной 4 метра и весом порядка 700 кг, снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одно изделие.

Общий ущерб Минобороны оценило в 46 млн руб., 18,4 млн из которых - стоимость списанных ракет.