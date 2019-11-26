В Арсеньеве приостановлены сокращения на заводе "Прогресс" – предприятие получило заказ

В Арсеньеве (Приморский край) приостановлены сокращения на авиационном заводе - ПАО "Арсеньевская Авиационная Компания "ПРОГРЕСС" им. Н. И. Сазыкина" получила заказ.

Ранее предполагалось, что к началу 2020 года штат сотрудников предприятия сократится на 4960 человек. Против этого активно выступал профсоюз предприятия.

7 октября по инициативе профсоюза "Прогресса" в Арсеньеве прошел многотысячный митинг с требованием сохранить рабочие места и призывом к власти обратить внимание на градообразующее предприятие. Сегодня завод получил заказы и готов обеспечить рабочие места для 5100 работников вплоть до 2022 года, сообщает Федерация профсоюзов Приморского края (ФППК).

ПАО "Арсеньевская Авиационная Компания "ПРОГРЕСС" им. Н. И. Сазыкина" - авиастроительная компания, расположенная в городе Арсеньев в Приморском крае. Это одно из крупнейших предприятий аэрокосмической промышленности РФ. Входит в холдинг АО "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех). Вертолеты Ка-52 "Аллигатор" являются визитной карточкой ААК "Прогресс".