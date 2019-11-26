Детей в три раза больше, чем планировалось. На Ямале родители столкнулись с задержкой выплат детских пособий

12 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
пособие, дети, ребенок, выплаты, деньги, субсидии (2016) | Фото: uvuo.ru

Детей в три раза больше, чем планировалось. На Ямале родители столкнулись с задержкой выплат детских пособий

На Ямале возникли задержки с выплатами детских пособий: сообщения о задержках выплат поступили от жителей разных муниципалитетов региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Деньги на рождение или усыновление первого и второго ребенка поступают из федеральной казны. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа подтвердили, что проблема действительно имеет место и объяснили это тем, что в течение года объем средств, необходимый для выплаты пособия на Ямале, превысил в три раза объем, доведенный до региона российским Министерством труда и соцзащиты.

"Точно рассчитать реальную потребность в выплате для каждого региона невозможно, так как выплата носит заявительный характер", - пояснили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Также было отмечено, что наибольшее расхождение с запланированным объемом финансирования зафиксирована в Ноябрьске, Новом Уренгое, Пуровском, Шурышкарском и Ямальском районах. Именно в этих территориях возможны задержки. Чтобы решить вопрос властями округа в сентябре была направлена заявка на дополнительное финансирование. Деньги должны поступить до конца месяца.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Детей в три раза больше, чем планировалось. На Ямале родители столкнулись с задержкой выплат детских пособий

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: детские пособия, задержки выплат, родители, дети



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети