Детей в три раза больше, чем планировалось. На Ямале родители столкнулись с задержкой выплат детских пособий

На Ямале возникли задержки с выплатами детских пособий: сообщения о задержках выплат поступили от жителей разных муниципалитетов региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Деньги на рождение или усыновление первого и второго ребенка поступают из федеральной казны. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа подтвердили, что проблема действительно имеет место и объяснили это тем, что в течение года объем средств, необходимый для выплаты пособия на Ямале, превысил в три раза объем, доведенный до региона российским Министерством труда и соцзащиты.

"Точно рассчитать реальную потребность в выплате для каждого региона невозможно, так как выплата носит заявительный характер", - пояснили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Также было отмечено, что наибольшее расхождение с запланированным объемом финансирования зафиксирована в Ноябрьске, Новом Уренгое, Пуровском, Шурышкарском и Ямальском районах. Именно в этих территориях возможны задержки. Чтобы решить вопрос властями округа в сентябре была направлена заявка на дополнительное финансирование. Деньги должны поступить до конца месяца.