12 Сентября 2020
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Армия и ВПК Тюменская область
(2006) | Фото: Станислав Рослов www.itogi.ru

Тюменская область даст федерации 3,4 миллиарда на развитие военного училища

Тюменская область направит в федеральный бюджет крупную субсидию на развитие одного из военных училищ, сообщает "РБК".

3,4 млрд руб. регион выделит в 2020-22 гг., информация об этом содержится в проекте федерального бюджета. Деньги пойдут на софинансирование реконструкции и строительства Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Прошлякова (ТВВИКУ).

Напомним, недавно училище сотряс громкий сандал – больной тяжелой формой менингита курсант погиб после того, как его отправили, несмотря на болезнь, убирать снег.

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Тюменская область даст федерации 3,4 миллиарда на развитие военного училища

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Теги: Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, инвестиции, ремонт



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