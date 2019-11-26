Тюменская область даст федерации 3,4 миллиарда на развитие военного училища

Тюменская область направит в федеральный бюджет крупную субсидию на развитие одного из военных училищ, сообщает "РБК".

3,4 млрд руб. регион выделит в 2020-22 гг., информация об этом содержится в проекте федерального бюджета. Деньги пойдут на софинансирование реконструкции и строительства Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Прошлякова (ТВВИКУ).

Напомним, недавно училище сотряс громкий сандал – больной тяжелой формой менингита курсант погиб после того, как его отправили, несмотря на болезнь, убирать снег.