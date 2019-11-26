Бюджет Челябинской области принят в первом чтении с дефицитом в 22 млрд

Депутаты Заксобрания Челябинской области приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2020 год и плановый период. Документ поддержали 39 парламентариев, шестеро проголосовали против, четверо воздержались, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документу, общий объем доходов областного бюджета на 2020 год рассчитан в сумме 175,4 млрд руб., из них 139,6 млрд составят собственные доходы. Общий объем расходов запланирован в 197,4 млрд руб\. Дефицит - 22 млрд руб\.

Спикер ЗСО Владимир Мякуш напомнил, что предметом первого чтения являются основные параметры и концепция формирования бюджета области. На заседании областного парламента лидер южноуральских коммунистов Игорь Егоров заявил, что фракция КПРФ будет голосовать против проекта бюджета.

"Мы сегодня действительно много слушали по цифрам, по направлениям, но есть ряд вещей, на которых хотелось бы заострить внимание. Основной источник формирования доходной части бюджета - налог на прибыль предприятий. Основные поставщики налога на прибыль – металлургическая промышленность, а мы сегодня много слушали, как она у нас просела. По разным оценкам, доходы в первом квартале от металлургической промышленности упали на 25-27%. Мы считаем, что в этой экономической ситуации дефицит бюджета в 22 млрд - это непозволительная роскошь. Как мы будем обслуживать этот долг, за счёт чего мы будем его гасить? Мы только что с вами очень радовались тому, что мы работаем в бюджете без долгов. Теперь опять мы лезем в долги", - подчеркнул коммунист.

Он отметил, что прозвучала информация, что половину из этих 22 млрд руб. область закроет за счёт собственных остатков с этого года.

"Откуда берутся эти остатки, какие программы недовыполняются, какие деньги не осваиваются? На комитете по бюджету и налогам прозвучала информация, что это деньги в основном от замороженного строительства конгресс-холла [к саммиту ШОС, право проведения основных мероприятий которого отошло Санкт-Петербургу]. Строительство заморожено давным-давно, что мешало нам перераспределить эти выпадающие доходы на другие очень важные социальные проблемы?" - интересовался он, добавляя, что 10 млрд руб. хватило бы, чтобы полностью закрыть программу обеспечения жильем детей-сирот или решить вопрос газификации в области.

"При обсуждении проекта выяснилось, что в этом бюджете не заложено финансирование принятого в августе закона о ежемесячной выплате по 500 руб. детям войны. А это 180-200 млн руб. Учтены ли они сейчас в этих параметрах бюджета? По 2021 году мы видим резкое снижение доходов, но при этом резкое сокращение дефицита бюджета. За счёт чего мы сокращаем дефицит бюджета и почему такое резкое падение в доходах?" - спросил он и резюмировал, что фракция будет голосовать против проекта бюджета.

Замечания к бюджету были и у фракции ЛДПР.

"Мы изучили бюджет и у нас появились вопросы. Обратим внимание государственных органов на такие расходы, как "общегосударственные вопросы", "другие общегосударственные вопросы". Туда заложены десятки миллионов рублей. Почему их нет в расшифровке бюджета? Я считаю, что до рубля надо расшифровывать, куда эти деньги идут. На питание, перелеты, подарки между коллегами? Чтобы мы видели, куда тратятся бюджетные деньги. Этих денег хватило бы построить не один дом для переселения из аварийного жилья", - заявил депутат Госдумы Виталий Пашин.

Министр финансов области Андрей Пшеницын напомнил, что источником покрытия дефицита ныннешнего года являются остатки прошлого года.

"Мы не расходуем средств меньше, чем полученные доходы. Кроме того, что прозвучало на комитете по поводу средств, которые убрали с расходов на конгресс-холл, это ещё и федеральные средства. Это порядка 4 млрд федеральных средств, которые пошли на компенсацию наших областных средств. Поэтому высвободилось 4 млрд. У нас есть экономия от торгов. Вот откуда сложились те самые остатки, которые запланированы на 1 января", - ответил он депутатам.

Владимир Мякуш заявил, что депутаты от "Единой России" тоже озабочены этими вопросами не меньше, чем оппозиция.

"Я могу сказать, что этот бюджет - самый оптимальный вариант, самый социально ориентированный и ответственный. Все наши предложения и замечания учтены. Конечно, идеальный бюджет не может учесть все запросы, но мы для этого и собрались, чтобы расставить приоритеты", - подчеркнул он.

Также он пообещал, что все замечания к проекту бюджета будут изучены, чтобы сделать его оптимальным.