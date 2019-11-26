В полиции проверят данные об изнасиловании в Сочи следователя перед вероятным суицидом

Правоохранительные органы проверят сообщения в социальных сетях об изнасиловании коллегой девушки-следователя в Сочи.

По сообщению СМИ, 23-летняя Мария К. поступила на службу в полицию после окончания университета МВД и была найдена мертвой на работе, предположительно, она могла покончить с собой.

Представившаяся сестрой погибшей пользователь соцсетей Анна сообщила, что ее сестра стала жертвой изнасилования со стороны коллеги, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, в ГУ МВД России по Свердловской области выступили с официальным заявлением по факту инцидента с сотрудниками ППС Екатеринбурга, которых обвинили в изнасиловании. Напомним, инцидент произошел в августе. Троих полицейских патрульно-постовой службы обвинили в том, что они изнасиловали девушку прямо в патрульной машине. Для проверки в уральскую столицу были направлены сотрудники ГУСБ МВД России.