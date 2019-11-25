11 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
терроризм, игил, боевик, сирия (2019) | Фото:Wupr.org

Аббас Джума призвал проверить на связь с ИГИЛ не только Короткова, но и всю «Новую газету»

Журналист «Федерального агентства новостей» Аббас Джума настоятельно просит компетентные органы проверить факт связи сотрудника «Новой Газеты» Дениса Короткова с террористами ИГИЛ (организация запрещена в РФ).

Буквально на днях ФАН опубликовало подробности масштабного расследования, где приведены весомые доказательства сотрудничества корреспондента-либерала с бойцами из террористической группировки. Кроме того, в нем же есть информация о том, что спонсировал преступную деятельность Короткова никто иной, как беглый миллиардер Михаил Ходорковский.

Комментируя обнародованные материалы, Джума заявил: в сложившейся ситуации правоохранителям придется провести служебную проверку в отношении пособника террористов. И добавил: будет еще лучше, если Следственный комитет проверит деятельность и того издания, которое позволило предателю работать.

Как следует из расследования ФАН, впервые о сотрудничестве Короткова и ИГИЛовцев стало известно в 2017 году. Тогда среди вещей террористов, ликвидированных близ Дейр-эз-Зора, был обнаружен контактный телефон журналиста.

сирия, игил, газета(2019)|Фото:Prt Scr Telegram / Directorate

Позже сотрудникам «Федерального агентства новостей» удалось связаться с бывшим пособником ИГИЛ* 18-летним Малифом (имя изменено). Он сообщил, что все то время, пока работал на бандитов, не раз лично наблюдал, как Денис Коротков интересуется происходящим, в особенности деятельностью российских солдат на территории САР и прочими подробностями из горячих точек.

Особенно его внимание привлекло убийство россиянина под Пальмирой. Примечательно, что практически сразу после бесед Короткова с террористами у «Новой Газеты» выходили «сенсационные» расследования. Это лишнее подтверждение тому, что пропагандист постоянно на связи с членами бандформирования.

«У меня нет оснований не верить коллегам из ФАН, проводившим расследование о связях этого товарища с ИГ. Но я от «журналистов» «Новой газеты» отличаюсь тем, что не обвиняю никого, пока не вынесено соответствующее решение суда. Есть такая штуковина, не пользующаяся спросом на Западе, - презумпция невиновности называется, - заметил Аббас Джума. - Но это, безусловно, звоночек, который не должны игнорировать правоохранительные органы. И если будет доказана связь этого человека с боевиками, будут предприняты соответствующие меры. Тогда и поговорим о том, чего этим «журналистам» и их хозяевам не хватало в жизни, что они пошли на сделку с дьяволом».

Его позицию разделяет и крымский политолог Владимир Джаралла. По его мнению, «Новая Газета» и ее сотрудники славятся своими заказными расследованиями. Политика этого издания – продвигать интересы Ходорковского. Иначе говоря, делать все возможное ради дестабилизации обстановки в России.

 

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Аббас Джума призвал проверить на связь с ИГИЛ не только Короткова, но и всю «Новую газету»

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Теги: денис коротков, новая газета, расследование, игил



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