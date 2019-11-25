Бывшему главе "Фонда жилищного строительства ЯНАО" грозит срок за кражу у организации 61 миллиона

Утверждено обвинение по уголовному делу бывшего директора ямальского "Фонда жилищного строительства" Виктора Калашникова и его подельника Сергея Курчевского – им вменяют кражу у фонда 61 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

17 октября 2014 г. Фонд и подконтрольное Курчевскому ЗАО "Ямалгазспецстрой-Жилье" подписали пять договоров. Суть их – строительство трех пятиэтажных и двух трехэтажных домов, куда должны были переехать жители непригодных для этого помещений. До заключения договоров Курчевский, действуя по предварительному сговору с Калашниковым, купил у поселковой администрации незавершенный объект – свайное поле и часть фундамента, возраст которых – четверть века.

По версии следствия, Калашников на основании подложных документов в период с 17 октября 2014 года по 30 марта 2015 года перевел компании 61 млн руб., жилье при этом так и не построили. Из непригодного жилья не были переселены 125 семей (304 человека), 104 из которых новое жилье необходимо до сих пор.

Курчевский признал вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Калашников виновным себя не признал. После того, как им вручат копии обвинительного заключения, материалы уйдут в суд.