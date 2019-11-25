Скворцова рассказала, почему Лео Бокерия больше не будет директором НМИЦ им. Бакулева

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, почему знаменитый кардиохирург Лео Бокерия больше не будет занимать пост директора Национального медицинского исследовательского центра кардиохирургии им. Бакулева.

"Не увольняется, переходит с позиции директора центра на позицию президента центра", - цитирует Скворцову ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация об увольнении Бокерии, причем в НМИЦ не смогли прокомментировать эту новость.

В Минздраве также пояснили, что это "повышение" стало вынужденной мерой – пост директора можно занимать только до определенного возраста. Лео Бокерии через месяц исполнится 80 лет.