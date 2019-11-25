В Приморье раздетый школьник чистил снег с козырька над входом в школу
Полиция в Приморье провела проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу.
Ранее в Сети появилось видео, на котором школьник без верхней одежды убирает лопатой снег с козырька здания. Инцидент произошел в Уссурийске.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Приморью, инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности участников видеосъемки и опросили их.
Выяснилось, что учащийся 6 класса по просьбе своей тети, работавшей дворником в школе, помогал ей при уборке снега. Надевать верхнюю одежду мальчик не стал, так как на улице было тепло.
Отмечается, что заместитель директора школы провела с женщиной профилактическую беседу.