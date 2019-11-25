В Приморье раздетый школьник чистил снег с козырька над входом в школу

Полиция в Приморье провела проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу.

Ранее в Сети появилось видео, на котором школьник без верхней одежды убирает лопатой снег с козырька здания. Инцидент произошел в Уссурийске.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Приморью, инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности участников видеосъемки и опросили их.

Выяснилось, что учащийся 6 класса по просьбе своей тети, работавшей дворником в школе, помогал ей при уборке снега. Надевать верхнюю одежду мальчик не стал, так как на улице было тепло.

Отмечается, что заместитель директора школы провела с женщиной профилактическую беседу.