11 Сентября 2020
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снег, сугроб (2019) | Фото: Накануне.RU

В Приморье раздетый школьник чистил снег с козырька над входом в школу

Полиция в Приморье провела проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу.

Ранее в Сети появилось видео, на котором школьник без верхней одежды убирает лопатой снег с козырька здания. Инцидент произошел в Уссурийске.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Приморью, инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности участников видеосъемки и опросили их.

Выяснилось, что учащийся 6 класса по просьбе своей тети, работавшей дворником в школе, помогал ей при уборке снега. Надевать верхнюю одежду мальчик не стал, так как на улице было тепло.

Отмечается, что заместитель директора школы провела с женщиной профилактическую беседу.

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В Приморье раздетый школьник чистил снег с козырька над входом в школу

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Теги: школьник, снег, козырек, школа



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