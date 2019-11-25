11 Сентября 2020
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Происшествия За рубежом
(2006) | Фото: isra.com

В Черном море перевернулось судно с 14 тысячами овец на борту

У побережья Румынии в черном море потерпело крушение грузовое судно Queen Hind, направлявшееся в Саудовскую Аравию из румынского черноморского порта Мидия.

Спасти удалось экипаж из 20 сирийцев и одного ливанца, а также 32 овец, которых вытащили из воды. Остальные животные погибли, сказал представитель спасательных служб. Мелкий рогатый скот находился в трюмах корабля.

Ассоциация животноводов Румынии призвала начать срочное расследование. "Наша ассоциация потрясена этой катастрофой. Если мы не можем защитить скот во время перевозок на дальние расстояния – мы должны запретить их", - заявила представительница ассоциации. Международная организация Animals International заявила, что судно было перегружено.

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В Черном море перевернулось судно с 14 тысячами овец на борту

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Теги: кораблекрушение, овцы, животные, мелкий рогатый скот



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