В Черном море перевернулось судно с 14 тысячами овец на борту

У побережья Румынии в черном море потерпело крушение грузовое судно Queen Hind, направлявшееся в Саудовскую Аравию из румынского черноморского порта Мидия.

Спасти удалось экипаж из 20 сирийцев и одного ливанца, а также 32 овец, которых вытащили из воды. Остальные животные погибли, сказал представитель спасательных служб. Мелкий рогатый скот находился в трюмах корабля.

Ассоциация животноводов Румынии призвала начать срочное расследование. "Наша ассоциация потрясена этой катастрофой. Если мы не можем защитить скот во время перевозок на дальние расстояния – мы должны запретить их", - заявила представительница ассоциации. Международная организация Animals International заявила, что судно было перегружено.