Дмитрий Медведев уволил главу "РЭО", который жаловался на неплатежи за мусор

Распоряжением главы Правительства Дмитрия Медведева от 23 ноября был уволен руководитель "Российского экологического оператора" Денис Буцаев. Распоряжение об этом за № 2774-р опубликовано на сайте правительственных документов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Прекратить досрочно полномочия генерального директора публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" Буцаева Дениса Петровича", - говорится в тексте документа.

В начале ноября Накануне.RU рассказывало, что Буцаев публично жаловался на неплатежи населения за "мусорную реформу" в пределах 25-30% от ежемесячных счетов, при этом бизнес не платит, по мнению экс-руководителя РЭО, 60-70%. Эти данные вызвали резкую критику, в том числе председателя комитета по экологии Госдумы Владимира Бурматова.

Добавим, что преемник Буцаева на посту главы РЭО пока не называется.