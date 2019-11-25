11 Сентября 2020
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Наталья Поклонская Виталий Милонов (2019) | Фото:instagram.com/nv_poklonskaya|.instagram.com/villemilonov

Милонов встал на защиту ненужных животных: "Это не шкаф, не чемодан"

Виталий Милонов предложил законодательно защитить права животных, хозяева которых умерли. Сейчас таких питомцев часто усыпляют или выгоняют из дома.

"На сегодняшний день, с точки зрения российского закона, животное является имуществом, но это не просто вещь, чемодан. Поэтому, я думаю, стоит немного отрегулировать правовые основы для того, чтобы каким-то образом учитывать, что у человека, который умирает, также есть домашнее животное. И чтобы это четко было прописано: каким образом этих животных защищать. Потому что нередки случаи, когда бабушка умерла, а ее домашнее животное просто выгнали на улицу или пристрелили. Такого быть не должно. Животные - это не шкаф, не чемодан, который может полгода ждать наследников. Животные сразу нуждаются в том, чтобы найти новый дом", - приводит слова депутата Госдумы агентство "Москва".

Также депутат считает, что необходимо предоставить дополнительную защиту служебным собакам. "Эти животные должны, безусловно, иметь какие-то дополнительные гарантии защиты, потому что это наша человеческая благодарность этим животным", - пояснил он.

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Милонов встал на защиту ненужных животных: "Это не шкаф, не чемодан"

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Теги: виталий милонов, домашние животные, защита животных, усыпление животных



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