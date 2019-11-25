Свёкор Натальи Водяновой покупает американскую ювелирную компанию Tiffany

Семья гражданского супруга российской модели Натальи Водяновой, владеющая наибольшей долей в концерне LVMH, покупает более чем за $16 млрд американский ювелирный бренд Tiffany & Co. Как отмечает Bloomberg, это открывает французскому концерну доступ к широкому кругу американских покупателей и повышает его влияние на ювелирном рынке.

Издание отмечает, что LVMH согласился заплатить $135 за акцию, это на 37% выше стоимости акций Tiffany на октябрь прошлого года, когда французский гигант впервые заявил об интересе к американскому ювелирному дому.

По мнению аналитиков, это приобретение позволит LVMH более чем в два раза увеличить производство ювелирных украшений и занять на рынке долю в 18%.

Ожидается, что сделка будет завершена в середине 2020 года.