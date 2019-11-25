11 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Поисковая операция МЧС на реке Лозьва (2019) | Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Мужчину и младенца, пропавших летом на Среднем Урале, не могут найти до сих пор

На Среднем Урале продолжаются поиски мужчины и младенца, без вести пропавших летом этого года. Следствие обращается за помощью.

Напомним, в конце июля на реке Лозьва перевернулась лодка, в которой находились пять человек. Ранее были обнаружены тела троих из них, но поиски мужчины и ребенка результата не принесли.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователи обращаются ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении пропавших.

В Ивдельском городском округе следователи СКР устанавливают местонахождение без вести пропавших мужчины и малолетнего ребёнка(2019)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

Разыскиваются Павел Бахтияров 1987 года рождения, уроженец поселка Ушма, и Алексей П. 2019 года рождения, уроженец поселка Трисколье Ивдельского городского округа.

Людей, располагающих сведениями об их возможном местонахождении, просят сообщить данную информацию по телефонам в Ивделе: 8 (34386) 2-21-08 и 2-25-99.

Напомним, летом поиски были приостановлены из-за резкого подъема уровня воды в Лозьве в связи с обильными дождями, но затем возобновились.

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Мужчину и младенца, пропавших летом на Среднем Урале, не могут найти до сих пор

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Теги: розыск, Лозьва, СКР, Средний Урал



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Развитие сюжета:

Ранее 02.12.2019 07:46 Мск На Среднем Урале найдено тело мужчины, пропавшего летом на реке Лозьва

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