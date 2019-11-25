Мужчину и младенца, пропавших летом на Среднем Урале, не могут найти до сих пор

На Среднем Урале продолжаются поиски мужчины и младенца, без вести пропавших летом этого года. Следствие обращается за помощью.

Напомним, в конце июля на реке Лозьва перевернулась лодка, в которой находились пять человек. Ранее были обнаружены тела троих из них, но поиски мужчины и ребенка результата не принесли.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по факту трагедии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователи обращаются ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении пропавших.

Разыскиваются Павел Бахтияров 1987 года рождения, уроженец поселка Ушма, и Алексей П. 2019 года рождения, уроженец поселка Трисколье Ивдельского городского округа.

Людей, располагающих сведениями об их возможном местонахождении, просят сообщить данную информацию по телефонам в Ивделе: 8 (34386) 2-21-08 и 2-25-99.

Напомним, летом поиски были приостановлены из-за резкого подъема уровня воды в Лозьве в связи с обильными дождями, но затем возобновились.