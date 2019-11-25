Огни на центральной елке Перми зажжет главный Дед Мороз России

27 ноября жители и гости Перми смогут увидеть новую городскую ёлку во всей красе: огни на ней загорятся впервые, знаменуя приближение Нового года. Праздничная церемония, в которой примет участие главный Дед Мороз страны из Великого Устюга, начнется в 17.00.

Этой зимой главный ледовый городок Перми расположится на территории обновленного квартала городской эспланады – у здания Законодательного собрания. Сейчас там продолжаются работы по установке праздничной ёлки, изготовленной по специальному дизайн-проекту. Это уникальное решение и по архитектуре, и по техническому исполнению.

Уже 27 ноября увидеть новую городскую ёлку во всей красе смогут все желающие – зажжение огней состоится вечером. В 17:00 на эспланаде начнется праздничная программа, в которой примет участие главный Дед Мороз из Великого Устюга. В 18:00 елка засияет праздничной иллюминацией, а маленькие гости праздника смогут сделать памятную фотографию с Дедом Морозом.

После зажжения огней городская эспланада превратится в ледовую стройку: на площади у Театра-Театра развернутся работы по строительству главного ледового городка Перми, посвященного легендам древней Пармы, а у монумента "Героям фронта и тыла" начнется строительство катка.

Отметим, Всероссийский Дед Мороз приедет в Пермь в рамках совместного проекта с командой телеканала НТВ. Главный волшебник страны посетит 28 городов России, чтобы до боя курантов во всех уголках страны зажглись новогодние елки и исполнились самые заветные желания.