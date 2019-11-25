Finnair отменяет рейсы из России из-за "забастовки солидарности"

Из-за забастовки Финского авиационного профсоюза рабочих (IAU) 25 ноября авиакомпания Finnair отменила большинство рейсов, в том числе из России.

Так, из петербургского Пулково 25 ноября отменены три рейса в Хельсинки. Всего будет отменено более 200 рейсов.

В Finnair предупредили, что пассажиры также могут столкнуться с проблемами в наземном обслуживании в аэропорту Хельсинки, также проблемы могут возникнуть со службой бортпитания.

Перевозчик на своем сайте принес клиентами извинения за неудобства и отметил, что авиакомпания не является стороной в споре с государством. Профсоюз присоединился к так называемой "забастовке солидарности": работники разных отраслей присоединяются к сотрудникам финской почты, бастующих из-за изменения трудового договора.