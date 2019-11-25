11 Сентября 2020
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Скоростная автодорога трасса (2013) | Фото:

Скоростную трассу Москва — Казань могут продлить до Владивостока

Платную скоростную автодорогу Москва - Казань в перспективе могут продлить до Владивостока, сообщил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

Первый участок новой скоростной дороги Москва - Владимир начнут строить в 2020 году, передает ТАСС. До Казани трасса должна добраться в 2027 году.

Как заявил Петушенко, "в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга".

Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что объем строительства новой дороги с обходом Тольятти составит до 730 млрд рублей. Одновременно будет вестись ремонт и расширение трассы-дублера М7 "Волга". В этой связи сроки строительства ВСМ Москва - Казань увеличились, пояснил Акимов.

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Скоростную трассу Москва — Казань могут продлить до Владивостока

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Теги: трасса москва-казань, владивосток



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