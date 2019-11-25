В Красноярске столкнулись два пассажирских автобуса: пострадали шесть человек
В Красноярске произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, есть пострадавшие.
Автоавария произошла на улице Крупской. По предварительной информации, ее спровоцировал водитель автомобиля "Лада Гранта".
Как рассказали в полиции, он не пропустил автобус ПАЗ маршрута №38.
Чтобы избежать столкновения с легковушкой, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ЛИАЗ маршрута №43.
Травмы получили шесть пассажиров 38-го маршрута, передает Regnum.
Ранее "ГАЗель", оборудованная под школьный микроавтобус, перевернулась недалеко от города Гусь-Хрустальный (Владимирская область).
Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении микроавтобусом "ГАЗель", после чего оба автомобиля совершили съезд в кювет, а "ГАЗель" совершила опрокидывание. По данным полиции, за медпомощью обратились восемь детей и один взрослый.