11 Сентября 2020
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скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

В Прикамье главврач "Скорой помощи" назначен на пост замминистра здравоохранения края

Руководитель "Пермской станции скорой медицинской помощи" Евгений Камкин с сегодняшнего дня перешел на работу в краевой минздрав. Он занял должность замминистра. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Скорой помощи".

Вакантной ставка замминистра стала после того, как краевой минздрав покинула замминистра Янина Калина. Она курировала лекарственное обеспечение, документооборот и IT-проекты.

Пост главного врача станции с 23 ноября занял Юрий Катаев, ранее исполнявший обязанности заместителя главного врача по медицинской части. Свою профессиональную карьеру на "скорой" Катаев начал в 1991 г.

"28 лет работы включили в себя интернатуру по специальности "скорая медицинская помощь", специализация по анестезиологии и реанимации, многолетний стаж работы врачом выездной бригады и старшим врачом по вышеупомянутой специальности", - пояснили в медицинской организации.

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В Прикамье главврач "Скорой помощи" назначен на пост замминистра здравоохранения края

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Теги: Скорая помощь, Евгений Камкин, Юрий Катаев



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