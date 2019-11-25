Спорткомплекс из Екатеринбурга, который похвалил Тайсон, может быть признан лучшим в России

Уральская Академия единоборств РМК может быть признана лучшим проектом по строительству спортивных объектов в России. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Академии.

Спорткомплекс попал в шорт-лист престижной национальной независимой премии в области спортивного бизнеса и управления BISPO Awards. Помимо Академии, в число претендентов вошли объекты из Москвы, Казани, Новосибирска, Перми и Омска.

Главными конкурентами Екатеринбурга станут арена хоккейного клуба "Авангард", футбольный комплекс команды "Краснодар", дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, универсальный фехтовальный центр и еще несколько крупных проектов. 10 декабря претендентам предстоит провести очную защиту своих проектов перед жюри конкурса, куда вошли 50 ведущих экспертов из бизнеса и государственных структур. Они же и сформировали шорт-лист.

В этом году на участие в премии претендовали 246 компаний со всей России. Стоит отметить, что BISPO Awards была учреждена через два года после Олимпийских игр в Сочи, а победителей награждают известные российские спортсмены, в числе которых хоккеист Алексей Яшин, биатлонистка Ольга Зайцева и капитан национальной команды по регби Василий Артемьев.

Как сообщало Накануне.RU, осенью прошлого года в Академии единоборств РМК побывал легендарный боксер Майк Тайсон. Он очень высоко оценил спорткомплекс в Екатеринбурге.