11 Сентября 2020
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снег, сугроб (2019) | Фото: Накануне.RU

В Лабытнанги дети вместо снеговиков лепят могилы

В Лабытнанги вместо снеговиков и снежных крепостей соорудили настоящее снежное кладбище, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотография снежных могил опубликована в группе "Лабытнанги Info" социальной сети "ВКонтакте".

"Городки на площади? Да что вы знаете об искусстве! Настоящее произведение от детей переулка Таежный", - прокомментировал автор публикации.

На кадрах видно, что на снежных надгробиях даже вырезаны надписи.

снег, сугроб(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU

В комментариях люди поделились на два лагеря. Одни интернет-пользователи усмотрели в таком творчестве плохой знак и обвинили в этом влияние компьютерных игр, другие отметили, что дети смотрят на мир иначе, чем взрослые и призвали относиться к снежным надгробиям, как к черному юмору. Не обошлось без шуток и от самих комментаторов: "Видимо, война снеговиков прошла с исходом", - пошутила подписчица Валентина.

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В Лабытнанги дети вместо снеговиков лепят могилы

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Теги: могилы из снега, надгробия



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