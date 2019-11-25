В Лабытнанги дети вместо снеговиков лепят могилы

В Лабытнанги вместо снеговиков и снежных крепостей соорудили настоящее снежное кладбище, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотография снежных могил опубликована в группе "Лабытнанги Info" социальной сети "ВКонтакте".

"Городки на площади? Да что вы знаете об искусстве! Настоящее произведение от детей переулка Таежный", - прокомментировал автор публикации.

На кадрах видно, что на снежных надгробиях даже вырезаны надписи.

В комментариях люди поделились на два лагеря. Одни интернет-пользователи усмотрели в таком творчестве плохой знак и обвинили в этом влияние компьютерных игр, другие отметили, что дети смотрят на мир иначе, чем взрослые и призвали относиться к снежным надгробиям, как к черному юмору. Не обошлось без шуток и от самих комментаторов: "Видимо, война снеговиков прошла с исходом", - пошутила подписчица Валентина.