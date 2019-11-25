11 Сентября 2020
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Парковка рядом со строением на ул. 8 Марта, 63 (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловчанин Максим Едрышов возглавил Федерацию автовладельцев России

Уральский автомобильный эксперт Максим Едрышов возглавил Федерацию автовладельцев России. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Уточняется, что по инициативе экс-руководителя ФАР Сергея Канаева состоялись выборы нового руководителя Федерации. Абсолютным большинством голосов членов координационного совета была поддержана кандидатура Максима Едрышова.

Максим Едрышов(2019)|Фото: autofed.ru

"Поздравляем Максима с избранием на пост руководителя ФАР и желаем успехов в новой должности!", - говорится в сообщении.

Напомним, Едрышов состоит в Федерации автовладельцев России с 2012 года и все это время был представителем в Свердловской области.

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Свердловчанин Максим Едрышов возглавил Федерацию автовладельцев России

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Теги: Едрышов, ФАР, глава



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