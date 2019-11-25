Госдума может обязать росгвардейцев представляться гражданам

Госдуме предложат законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при обращении к ним.

Однако нововведение коснется не всех росгвардейцев – бойцы спецподразделений в целях их собственной безопасности сохранят инкогнито, однако в случае необходимости и их можно будет опознать по вводимым в Росгвардии идентификационным жетонам, пишет "Коммерсант".

Согласно законопроекту, сотрудник войск нацгвардии будет обязан при обращении к гражданину представиться, показать по его требованию служебное удостоверение, а в случае "применения мер, ограничивающих права и свободы, разъяснить причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина". Отметим, что аналогичные обязательства ранее были закреплены в законе "О полиции" от 2011 года.