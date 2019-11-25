11 Сентября 2020
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Пожар (2015) | Фото: Накануне.RU

В Сургуте огнеборцы справились с пожаром в ресторане - огонь бушевал на 2,8 тыс. "квадратов"

В Сургуте пожарные потушили крупный пожар в здании на улице Рационализаторов, сообщил Накануне.RU глава пресс-службы окружного управления МЧС Вадим Симоненко.

Как сообщало Накануне.RU, огонь вспыхнул вечером 24 ноября, из здания эвакуировали 60 человек. Один из них обратился к медикам, его увезли больницу.

Огонь локализовали в 22.39 24 ноября, сегодня в 0.01 ликвидировано открытое горение, в 5.10 – последствия возгорания. Огонь бушевал на площади в 2,8 тыс. "квадратов". Во время тушения огня кровля частично обрушилась. Погибших нет, один человек госпитализирован с диагнозом "отравление угарным газом средней степени тяжести".

Пожар, ресторан, Сургут(2019)|Фото: vk.com/id347960012

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В Сургуте огнеборцы справились с пожаром в ресторане - огонь бушевал на 2,8 тыс. "квадратов"

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Теги: Сургут, ресторан, крупный пожар



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