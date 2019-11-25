11 Сентября 2020
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Общество В России Санкт-Петербург
президент СПбГУ Лариса Вербицкая (2019) | Фото: kremlin.ru

Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

В возрасте 83 лет скончалась экс-ректор, президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая.

Вербицкая всю жизнь проработала в университете, который и окончила в 1958 году по специальности "русский язык и литература". Лаборант, аспирант, младший научный сотрудник, ассистент, доцент, с 1979 года — профессор Кафедры фонетики и методики преподавания иностранных языков Филологического факультета, с 1985 года зав. Кафедрой общего языкознания. В 1965 году защитила кандидатскую диссертацию, в 1977 году — докторскую на тему "Современное русское литературное произношение (Экспериментально-фонетическое исследование)".

С 1984 года работала проректором по учебной работе, затем — первым проректором, с мая 1993 по апрель 1994 года исполняла обязанности ректора. В апреле 1994 года избрана ректором университета. 19 апреля 1999 года Л. А. Вербицкая повторно избрана на должность ректора университета. По ее инициативе и при непосредственном участии в Университете открыты два новых факультета — международных отношений и медицинский. В 2004 году — в третий раз избрана ректором Санкт-Петербургского университета. 18 февраля 2008 года по собственному желанию ушла с должности ректора. По представлению Федерального агентства по образованию на заседании ученого совета СПбГУ Л. А. Вербицкая избрана на должность президента СПбГУ.

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Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

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Теги: людмила вербицкая, спбгу, университет



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