Журналисты раскрыли неудобную правду о сотрудничестве «Новой газеты» с террористами ИГИЛ

От «Норд-Оста» до Сирии: «Новая газета» сотрудничает с боевиками ИГИЛ

Российское либеральное крыло связано не только с западными структурами, пытающимися устроить «цветную революцию» в России, но и с куда более опасными людьми – боевиками запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ*. Федеральному агентству новостей удалось выяснить, что журналисты антироссийских СМИ контактировали с сирийскими джихадистами и лично ездили в республику за данными. Поездки спонсировал заочно осужденный в РФ Михаил Ходорковский.

Несмотря на тысячи жертв исламистов по всему миру, среди так называемых оппозиционеров находятся те, кто не только пытается оправдать терроризм, но и сотрудничает с радикальными бандформированиями. В их числе, судя по расследованию, журналист «Новой газеты» Денис Коротков, который при содействии Михаила Ходорковского контактировал с сирийскими боевиками для создания информационных вбросов.

ФАН подчеркнул, что действия «Новой газеты» и Короткова нарушают российское законодательство, и призвал компетентные органы отреагировать на ситуацию.

В «Новой газете», к слову, неоднократно лестно откликались о террористах. Так, журналист Ирек Муртазин называл устроивших теракт на Дубровке радикалов «чеченскими повстанцами», а их действия – «актом отчаяния». Другая сотрудница – Ольга Боброва душевно побеседовала с Сергеем Трофимовым, воюющим в Сирии на стороне террористической организации «Джебхат ан-Нусра» **.

Отметим, «Новая газета» работает в РФ на финансы западных спонсоров. Большая часть бюджета либерального СМИ состоит из денег заочно осужденного в РФ Михаила Ходорковского и связанных с ним источников.

*ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство) – террористическая организация, запрещена в РФ решением Верховного суда

**«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ решением Верховного суда