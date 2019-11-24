10 Сентября 2020
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скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

Второй пилот авиарейса "Москва - Анапа" умер сразу после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону пассажирский самолет пришлось экстренно посадить из-за плохого самочувствия второго пилота.

Рейс летел из Москвы в Анапу, внезапно члену экипажа стало плохо, было принято решение посадить самолет.

Командир экипажа сообщил диспетчерам, что его коллеге внезапно стало плохо в воздухе. Когда самолет приземлился, на месте уже ждала "скорая", однако медики не сумели спасти мужчину. Он скончался.

По предварительным данным, у пилота произошел сердечный приступ, пишет Mash.

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Второй пилот авиарейса "Москва - Анапа" умер сразу после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

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Теги: Москва, Анапа, самолет, рейс, борт, второй пилот, смерть, гибель, Ростов-на-Дону



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