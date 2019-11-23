09 Сентября 2020
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Политика Центральный ФО Москва
Пикеты, ВДНХ, Левый фронт (2019) | Фото: vk.com/udaltsov77

Съезд "Единой России" работает под "аккомпанемент" "Левого фронта"

Активисты "Левого фронта" сегодня встали в одиночные пикеты у павильона на ВДНХ, где продолжает работу XIX съезд партии "Единая Россия". H руках активистов плакаты с критикой действий "единороссов", также раздаются листовки, передает корреспондент Накануне.RU.
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Среди лозунгов, которые держали сегодня "леваки": "Единая Россия – позор России!", "Единая Россия" отняла у народа пенсии!", "Единая Россия – партия геноцида!", "Единую Россию" - распустить!". Как сообщается на сайте движения Сергея Удальцова поначалу полицейские никак не реагировали на протестную акцию, однако, позже стали препятствовать людям даже в одиночных пикетах, а затем вообще большинство участников из "Левого фронта" были выдворены за территорию ВДНХ.

О задержанных пока не сообщается.

23 ноября проходит XIX съезд "ЕР", собралось около двух тыс. делегатов, работает пленарное заседание, позже пройдут заседания высшего и генерального совета партии. Планируется серьезное обновление руководящих органов "партии власти". Сегодня же перед собравшимися должен вступить Владимир Путин.

Пикеты, ВДНХ, Левый фронт(2019)|Фото: vk.com/udaltsov77

Пикеты, ВДНХ, Левый фронт(2019)|Фото: vk.com/udaltsov77

Пикеты, ВДНХ, Левый фронт(2019)|Фото: vk.com/udaltsov77

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Съезд "Единой России" работает под "аккомпанемент" "Левого фронта"

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Теги: Единая Россия, съезд, левый фронт, пикеты



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