08 Сентября 2020
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Валентин Юмашев, Владимир Познер (2019) | Фото: Накануне.RU

Юмашев объяснил, почему Ельцин ушёл 31 декабря

В Екатеринбург сегодня приехал советник и зять Бориса Ельцина Валентин Юмашев, который в свое время выбрал Владимира Путина в кандидаты на роль будущего президента, в "Ельцин-центре" он дал интервью Владимиру Познеру, где попытался избавиться от "черной метки" уходящей власти и всю вину за выбор Путина на роль президента возложил на своего почившего родственника, передает корреспондент Накануне.RU.

Познер решил задать провокационный вопрос, пожалел ли Борис Ельцин о своем выборе.

"Я никогда не спрашивал, этот проект был для него, как рождение сына, и вы не представляете, как он радовался 31 декабря 1999 года, все говорили, что он обожает власть, но он давал фору Путину перед Примаковым и Лужковым и был счастлив", - сказал Юмашев.

Юмашев объяснил, почему Ельцин ушёл 31 декабря, раньше срока, хотя для него было важно уйти в срок, но он ушёл за полгода потому, что Путин для него был важен.

"Во время первого срока Путина у Ельцина такого вопроса не могло возникнуть", - ответил он на вопрос о том, пожалел ли Ельцин, что выбрал Путина.

Главное для Ельцина было то, что с капиталистического пути страна не свернула с Путиным, но многие вещи его смущали, например, он был против идеи возвращения гимна СССР.

"Чтобы сын ни делал - он все равно сын. Ельцин понимал, что сын вырос и будет поступать по-своему", - сказал Юмашев.

В блогосфере давно заметили проявляющуюся все больше активность "Семьи" в преддверии нового "транзита власти". Политологи замечают клин в отношениях между "Семьей" и действующей командой - информационной атаке подвергся видный представитель "Семьи" - бывший глава Администрации президента России Александр Волошин, в телеграм-канале "Незыгарь" его обвиняли в том, что через него "Семья" пытается усилить свой неформальный контроль.

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Юмашев объяснил, почему Ельцин ушёл 31 декабря

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