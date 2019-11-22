08 Сентября 2020
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Евгений Примаков (2012) | Фото: gdb.rferl.org

Юмашев: Примаков пытался дважды уволить Путина с поста директора ФСБ

Бывший глава Администрации президента Валентин Юмашев в интервью Владимиру Познеру в екатеринбургском "Ельцин-центре" заявил, что Евгений Примаков неоднократно пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ, передает корреспондент Накануне.RU.

Ельцин считал, что приход Примакова - это разворот обратно, Валентин Юмашев рассказал, что Примаков ходил к Ельцину "чуть не каждый день". "Примаков пытался дважды уволить с поста ФСБ Владимира Путина, а Борис Николаевич не дал", - сказал Юмашев.

Юмашев объясняет, что тогда с приходом Путина каждый в нем увидел что-то свое. Ельцину же было важно, по словам Юмашева, чтобы его преемником был "новый человек", и именно потому он сам его выбрал.

Валентин Юмашев, Владимир Познер(2019)|Фото: Накануне.RU

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Юмашев: Примаков пытался дважды уволить Путина с поста директора ФСБ

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Теги: Валентин Юмашев, Владимир Путин, Юмашев про Путина



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