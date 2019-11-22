Юмашев: На Путина первоначально указал Чубайс

В рамках открытия фестиваля "Слова и музыка свободы" про дух 90-х сегодня проходит публичное интервью экс-руководителя Администрации президента, а ныне советника главы государства Валентина Юмашева Владимиру Познеру. Познер начал беседу с вопроса, почему вообще Ельцин решил уйти с поста, передает корреспондент Накануне.RU.



"Он сам принял решение", - сразу ответил Юмашев.



Ельцин окружал себя замечательными людьми, сказал Юмашев, по его мнению, это были сильные, профессиональные люди, тем не менее, Юмашев настаивает, что Ельцин решал сам все кадровые вопросы.



Владимир Познер спросил, как вообще "появился Путин". Юмашев начал объяснять, что Черномырдин хотел перезагрузить правительство, он настаивал, на том, чтобы Чубайс пошёл в правительство и начал готовить новую команду. У Чубайса же не было никого на место в АП, в итоге хоть Юмашев и "агрессивно отказывался", но все же стал главой администрации. Тогда Чубайс посоветовал Путина в команду Юмашеву, вместо ушедших за Чубайсом людей, его рекомендовали как соратника Собчака, оправдывался Юмашев, да и Кудрин очень хвалил Путина. Дальше Познер вынудил Юмашева оправдываться за то, что он взял бывшего сотрудника КГБ себе в замы.

"Надо было найти человека, который в 2000 году станет президентом, мы знаем несколько кандидатов, о которых помнят все, Немцов, которого Ельцин представлял лидерам зарубежных стран, Зюганов, Явлинский", - рассказывает Юмашев историю восхождения Путина к власти.



Дальше, рассказал Юмашев, правительство решило провести честный приватизационный конкурс, произошла война - бизнесменам это не понравилось и правительство было вынуждено уйти в отставку, произошел дефолт, рейтинг Ельцина упал до 2-3% и стало ясно, что на следующих выборах он уже не победит. Надо было искать нового кандидата.



"Я заметил, что Путин блестящ", - сказал Юмашев о таланте Путина правильно формулировать и хорошо работать.



И вскоре Борис Ельцин сам понял, что за человек Путин, Юмашев считает, что именно тогда Ельцин обратил внимание на точность Путина при анализе ситуации. Ельцин уже в 1998 году и понял, что Путин лучший кандидат на роль президента, про свой вклад в эту историю Юмашев продолжает скромно умалчивать, некоторые считают - не случайно.