В Ноябрьске могут разрешить бесплатный проезд в автобусах для школьников

Ноябрьские школьники смогут бесплатно ездить на автобусе. Об этом сообщил глава города Алексей Романов во время своего первого прямого эфира в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что подобные разговоры идут уже давно и что такое решение станет существенной помощью многим семьям.

Расходы муниципальному перевозчику будут компенсированы за счет бюджета. Инициативу обсудят депутаты городской думы на пленарном заседании.