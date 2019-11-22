08 Сентября 2020
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Политика В России Москва
медуза, фейк, коллаж (2019) | Фото:РИА ФАН

Носиков назвал журналистов «Медузы» импотентами кишечнополостного издания

Журналист Роман Носиков раскритиковал статью «Медузы» о «политическом насилии». Авторы русофобского издания пишут о якобы внедряющейся молодежи в штабы оппозиционеров. Роман Носиков иронизирует, называя «Медузу» кишечнополостным изданием. По версии последней, именно бизнесмен Евгений Пригожин оказался в числе тех, кто «приватизировал насилие» в России. При этом «Медуза» в своем «расследовании» опирается лишь на многочисленных «анонимных свидетелей и анонимных пострадавших». То есть, конкретных имен или фамилий в тексте практически нет.

Как пишет Носиков, в материале есть всего несколько реально существующих людей- сидящие за нападение на полицейского члены «Союза добровольцев Донбасса», да печально известный Гоша Тарасевич – провокатор, деланный патриот и лидер движения SERB, в свое время инсценировавший собственное избиение.

Публицист уверен, что конечной целью вброса «Медузы» являлось распространение домыслов о якобы имеющемся конфликте на почве передела рынка услуг пресловутого «политического насилия». Либеральные борзописцы прозрачно намекают, что если с силовиками начнет происходить «что-то нехорошее», это непременно должно означать «ответку» бизнесмена.

Носиков делает вывод, что заказчик статьи откуда-то узнал о готовящихся неизвестными актах насилия в отношении правоохранителей. По его мнению, раз санкциями убить Россию не удалось, значит, нужно «заставить две силы одного противника воевать друг с другом». Однако, попытка «Медузы», по словам Носикова, оказалась провальной.

Журналист уверен, что сотрудники «Медузы» «высасывают из предположительного пальца» все, что угодно, доходя до абсурда, мол, Пригожин готовит «специальных людей для мелкой тупой работы».

Однако Носиков уверен, «мелкая тупая работа — это расследование «Медузы», выполненное на коленке за мелкий прайс. По его мнению, заметка недолатвийского издания — пример журналистского и политического бессилия.

«Бессилие и импотенция — это ваши фамилия и отчество. У вас уже просто не стоит, коллеги», — резюмирует Носиков.

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Носиков назвал журналистов «Медузы» импотентами кишечнополостного издания

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Теги: носиков, медуза, политическая импотенция, политическое насилие



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