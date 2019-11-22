Хотел вывезти в Таиланд. Свердловского предпринимателя курганский суд отправил в СИЗО за покупку незаконно добытых биоресурсов

Свердловский предприниматель и руководитель ООО "Биотех" Станислав Акулов решением Курганского городского суда от 22 ноября отправлен в СИЗО, мужчину обвиняют в незаконной добыче биоресурсов.

С июля по сентябрь этого года Акулов купил у неустановленных лиц не менее 40 тонн незаконно добытой артемии на стадии цист, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

После бизнесмен хотел отправить биоресурсы за границу. Для этого он предоставил в департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по УрФО поддельные документы о том, что товар якобы был произведен в 2017 году.

Разрешительные документы на вывоз артемии были получены - общая сумма биоресурсов составила более 16 млн руб.

Бизнесмену даже выдали разовую лицензию.

Сотрудники ФСБ пришли на предприятие "Биотех" и изъяли около 40 тонн сырых цист артемии, которые должны были вывезти в Таиланд. Было установлено, что артемию выловили в этом году на озере Медвежье, у "Биотеха" разрешения на добычу не было.

Акулова арестовали до 20 января 2020 года.