08 Сентября 2020
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Общество Пермский край
(2004) | Фото

Победители фестиваля "Театральное Поволжье" будут названы 30 ноября

Победители фестиваля "Театральное Поволжье" будут названы 30 ноября в онлайн-трансляции. Церемония награждения пройдет 16 декабря на сцене Нижегородского театра "Комедiя". Призы получат победители в номинациях "Лучший режиссер", "Лучший актер" и "Лучшая актриса", а также в конкурсе афиш, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.

 

Пермский край на фестивале представляют коллектив детской театральной студии "Балаганчик" из поселка Яйва и студенческий театр ПНИПУ "17-я скрипка". 

 

Проголосовать за лучшую театральную постановку может любой житель Поволжья, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 350-35-43. Голосование начнется 29 ноября в 13.00 и продлится до 13.00 30 ноября. Для большей объективности и прозрачности конкурсного отбора действует правило – проголосовать можно за любую постановку, кроме спектакля из своего региона.

При формировании итоговых рейтингов в каждом регионе будет учтено также и мнение экспертного жюри. Оценки профессионалов будут суммированы с итогами народного голосования в соотношении 50 на 50.

Учет экспертного мнения – это пожелание участников фестиваля "Театральное Приволжье", которое они высказали полномочному представителю Президента РФ в ПФО Игорю Комарову на молодежном форуме "iВолга".

Во время встречи с полпредом и разговоров у костра ребята, многие из которых сами принимают участие в фестивале, отметили, как важно для них мнение именитых актеров, режиссеров и сценаристов. Для молодых людей такой взгляд профессионалов на их работу – одна из самых высоких оценок, которой они смогут по праву гордиться.

Инициативу молодых актеров поддержало театральное сообщество округа. Подробный механизм определения победителей размещен на сайте фестиваля театральноеприволжье.рф во вкладке "Голосование".

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Победители фестиваля "Театральное Поволжье" будут названы 30 ноября

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Теги: театральное поволжье, конкурс, голосование



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