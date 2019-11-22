Воронежские парламентарии обсудили реализацию нацпроекта «Экология» в регионе

В 2020 году в Воронежской области продолжатся масштабные мероприятия в рамках национального проекта «Экология», в том числе региональной составляющей федерального проекта «Сохранение лесов». Значительная роль в повышении качества и эффективности лесовосстановления отводится организациям, которые занимаются лесной селекцией. Поэтому выездное совещание депутаты облдумы решили провести на территории Воронежского лесного селекционно-семеноводческого центра, Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы.

Приняли участие члены комитета по экологии и природопользованию облдумы Владимир Ключников, Евгений Китаев, Николай Воронин и Василий Остроушко, а также руководитель управления лесного хозяйства региона Александр Сысоев и представители профильных департаментов правительства.

Директор Новоусманского филиала специализированного государственного бюджетного учреждения «Воронежский лесопожарный центр» Владимир Малышев показал участникам совещания цеха и оборудование для переработки лесосеменного сырья, в основном здесь готовят посадочный материал для сосновых лесов и дубрав.

Парламентарии также увидели теплицы, куда на зимнее время отправляют сеянцы. Председатель комитета по экологии и природопользованию Владимир Ключников поинтересовался, есть ли проблемы, которые мешают полноценной работе центра? Выяснилось, что большинству теплиц, которые построены и введены в эксплуатацию 7 лет назад, необходима реконструкция. Если зимой температура в помещениях не опускается ниже нормативной, то летом вместо комфортных для растений условий, устанавливается 45-градусная жара. По этой причине саженцы приостанавливают рост.

Парламентарии отметили, что в проекте бюджета региона на 2020 год будут заложены средства, которые позволят провести поочередный ремонт теплиц лесосеменного центра. "В ближайшие дни законопроект об областном бюджете на 2020 год будет дополнительно рассмотрен всеми профильными Комитетами Воронежской областной Думы, в том числе и депутатами, которые представляют Комитет по экологии и природопользованию. Мы постараемся включить в финансовый документ средства, необходимые для того, чтобы в течение 4 лет можно было провести полную реконструкцию тепличных помещений", - сообщил зампредседателя комитета Евгений Китаев.

Также на территории центра парламентариям показали новую лесопожарную и лесохозяйственную технику. Руководитель управления лесного хозяйства региона Александр Сысоев заметил, что к 2024 году лесничества региона на 85% будут обеспечены спецтехникой. "На финансирование проекта «Сохранение лесов» в Воронежской области из федерального бюджета было выделено около 100 млн рублей. В следующем году наш регион может рассчитывать на аналогичную сумму. Сегодня в ходе обсуждения мы постарались определить возможные дополнительные источники для проведения лесовосстановительных работ, получили конструктивные предложения от пользователей и арендаторов леса, от общественников и ученых. Все рекомендации будут включены в рабочий план Комитета на будущий год", – подчеркнул председатель комитета по экологии и природопользованию облдумы Владимир Ключников.

В рамках выездного заседания парламентарии обсудили и иные мероприятия по воспроизводству и сохранению лесов Воронежской области, планируемые в среднесрочной перспективе по нацпроекту «Экология».

"Главная задача, которая стоит сегодня перед представителями как законодательной, так и исполнительной власти, а также специалистами профильных ведомств – это увеличение к 2024 году воспроизводства леса до 100% по сравнению с вырубленным и погибшим, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – В рамках реализации нацпроекта «Экология» на территории Воронежской области планируется повысить ежегодную площадь лесовосстановления с 1,5 тысяч гектаров на старте проекта до 2,3 тысяч гектаров к 2024 году".