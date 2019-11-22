Олег Тиньков обвинил Сбербанк в зависти, плагиате и "подлом" переманивании сотрудников

Глава банка "Тинькофф" Олег Тиньков написал в Instagram пост о зависти и плагиате в Сбербанке, а также о том, что менеджеры госбанка подставляют своего главу Германа Грефа.

"Лидер должен придумывать и изобретать, а фолловер- копировать, у меня такое мнение... это как, Apple-Samsung... получается мы лидеры? Мы придумали сторис, они сделали открытки через 2 месяца, мы придумали доставлять карты до клиента в день заказа, теперь они это повторяют, мы давным давно дарили кожаные кардхолдеры-вот и они подделали под нас ... приложение стало похоже, ещё-бы ТРОЙНЫМИ зарплатами хантить наших МБ и инженеров. Если бы Я бы зарабатывал триллион в год и был бы монополией, мне было бы стыдно так поступать! Но вероятно, это мои сибирские, не модные нынче рефлексии...Мы конечно и это переживём, потому настоящие лидеры и инноваторы - это МЫ, и у нас работают лучшие и самые умные люди! А туда уходят ... ну сами понимаете, кто", - написал Тиньков (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Предприниматель также обратился к коллегам с лозунгом "Сбербанк – хватит копировать и завидовать и подло хантить (переманивать сотрудников – прим. ред.) "Дальше, все равно, действовать будем МЫ Тинькофф ... Аннушка уже пролила масло", - загадочно процитировал Тиньков Булгакова. И тут же добавил: "Во избежании ... сразу оговорюсь .... уверен, Греф даже не знает про это ... к нему у меня претензий нет. Это его "великие" и типа "прокаченные" менеджеры, которые его подставляют..".