Олег Тиньков обвинил Сбербанк в зависти, плагиате и "подлом" переманивании сотрудников

08 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Москва
Олег Тиньков (2011) | Фото: sostav.ru

Олег Тиньков обвинил Сбербанк в зависти, плагиате и "подлом" переманивании сотрудников

Глава банка "Тинькофф" Олег Тиньков написал в Instagram пост о зависти и плагиате в Сбербанке, а также о том, что менеджеры госбанка подставляют своего главу Германа Грефа.
Читайте также:

"Лидер должен придумывать и изобретать, а фолловер- копировать, у меня такое мнение... это как, Apple-Samsung... получается мы лидеры? Мы придумали сторис, они сделали открытки через 2 месяца, мы придумали доставлять карты до клиента в день заказа, теперь они это повторяют, мы давным давно дарили кожаные кардхолдеры-вот и они подделали под нас ... приложение стало похоже, ещё-бы ТРОЙНЫМИ зарплатами хантить наших МБ и инженеров. Если бы Я бы зарабатывал триллион в год и был бы монополией, мне было бы стыдно так поступать! Но вероятно, это мои сибирские, не модные нынче рефлексии...Мы конечно и это переживём, потому настоящие лидеры и инноваторы - это МЫ, и у нас работают лучшие и самые умные люди! А туда уходят ... ну сами понимаете, кто", - написал Тиньков (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Предприниматель также обратился к коллегам с лозунгом "Сбербанк – хватит копировать и завидовать и подло хантить (переманивать сотрудников – прим. ред.) "Дальше, все равно, действовать будем МЫ Тинькофф ... Аннушка уже пролила масло", - загадочно процитировал Тиньков Булгакова. И тут же добавил: "Во избежании ... сразу оговорюсь .... уверен, Греф даже не знает про это ... к нему у меня претензий нет. Это его "великие" и типа "прокаченные" менеджеры, которые его подставляют..".

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Олег Тиньков обвинил Сбербанк в зависти, плагиате и "подлом" переманивании сотрудников

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: олег тиньков, сбербанк, тинькофф, плагиат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети