Главный федеральный инспектор по Челябинской области уходит в отставку

Главный федеральный инспектор по Челябинской области Сергей Морев уходит в отставку. Об этом на заседании областного правительства сообщил губернатор региона Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU

"Сегодня последний день работы Сергея Морева в должности главного федерального инспектора по Челябинской области", - сообщил губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил Сергея Морева за совместную работу и поддержку, которую он оказывал правительству Челябинской области.

Напомним, Сергей Морев был назначен главным федеральным инспектором по Челябинской области в сентябре 2018 года. До назначения был помощником уральского полномочного представителя президента.