08 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
морев сергей владиславович помощник полномочного представителя президента рф в урфо (2015) | Фото: Накануне.ru

Главный федеральный инспектор по Челябинской области уходит в отставку

Главный федеральный инспектор по Челябинской области Сергей Морев уходит в отставку. Об этом на заседании областного правительства сообщил губернатор региона Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU

"Сегодня последний день работы Сергея Морева в должности главного федерального инспектора по Челябинской области", - сообщил губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил Сергея Морева за совместную работу и поддержку, которую он оказывал правительству Челябинской области.

Напомним, Сергей Морев был назначен главным федеральным инспектором по Челябинской области в сентябре 2018 года. До назначения был помощником уральского полномочного представителя президента.

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Главный федеральный инспектор по Челябинской области уходит в отставку

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Теги: Сергей Морев, отставка,



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