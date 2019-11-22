08 Сентября 2020
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Открытие &quot;Екатеринбург-Арены&quot; и матч &quot;Урала&quot; и московского &quot;Спартака&quot; (2018) | Фото:Накануне.RU

Аршавин считает, что "Урал" обыграет "Спартак" в Екатеринбурге

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин дал свой прогноз на исход матча 17-го тура чемпионата страны между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком".
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Напомним, встреча состоится в это воскресенье, 24 ноября, на стадионе "Екатеринбург-Арена".

Как заявил Аршавин в эфире телеканала "Матч ТВ", по его мнению, "Урал" обыграет "Спартак".

"И вся спесь спартаковская, которая начала подниматься в последнее время - она спадет", - считает бывший игрок питерского "Зенита" и лондонского "Арсенала".

Стоит отметить, что для "Спартака" "Урал" является крайне неудобным соперником. В последних шести очных встречах во всех турнирах москвичи сумели добиться одной победы и одной ничьей, проиграв четыре раза.

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Аршавин считает, что "Урал" обыграет "Спартак" в Екатеринбурге

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Теги: Аршавин, Урал, Спартак, прогноз



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