Мотивация онконастороженности: Врачей, которые выявили у пациента онкологию, будут премировать в Пермском крае

Врачей, которые выявили у пациента онкологию, будут премировать в Пермском крае. Такое предложение внес губернатор Максим Решетников на рассмотрение местного минздрава, когда посещал сельскую поликлинику в Чайковском районе. Главе края рассказали, что в этом районе для мотивации онконастороженности врачей выстроена специальная система: за каждый выявленный случай онкозаболевания, специалист, который направил пациента, получает стимулирующую выплату.

Отметим, что поликлиника села Фоки, которую посетил губернатор, реализует принципы онконастороженности всего медицинского персонала. Акушерка Марина Целищева рассказала, что прошла переподготовку по онкоскринингу в этом году. Полученные навыки позволяют быстро проверять пациентов и сразу же записывать их на допобследование к профильным специалистам, запись забронирована за поликлиникой на ближайшие дни. Решетников отметил, что обучение персонала нужно проводить раз в год. "Мы подведем первые итоги обучения по количеству выявлений, увидим, насколько эффективно система работает, поймем, что еще нужно доработать в курсе, что дополнительно включить и в следующем году повторим обучение. Это нужно делать регулярной практикой и чтобы медперсонал обязательно ездил в краевой центр на обучение – там большее число симуляторов, обучение получается более эффективным", - обозначил губернатор.

В феврале этого года здесь открылся кабинет раннего выявления онкологических заболеваний. За это время было принято 615 пациентов, которые либо пришли сами, либо по направлению врача. Было выявлено 6 подозрений на онкологический процесс, из них два случая были подтверждены в краевом онкологическом диспансере.

В регионе продолжается работа по снижению смертности от онкологических заболеваний в рамках национального проекта "Здравоохранение", утверждённого президентом Владимиром Путиным. Согласно показателям нацпроекта, к 2024 году в Пермском крае смертность от онкозаболеваний необходимо снизить до 185 случаев на 100 тыс. населения (сегодня в регионе от онкологии умирает 197 человек на 100 тыс.). Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2019 года смертность от онкозаболеваний удалось снизить на 3,3%.

К поликлинике села Фоки прикреплено более 15,5 тысяч жителей, из них 4 тысячи - дети. Здесь можно пройти все необходимые исследования: установлено современное цифровое оборудование. По словам главного врача Чайковской центральной городской больницы Александра Кожевникова, в этом году благодаря нацпроекту "Здравоохранение", в поликлинику был закуплен последний недостающий рентген-аппарат. На покупку было направлено 6,9 млн рублей.

Цифровые технологии позволяют направлять все данные исследований в общую базу, чтобы профильный врач мог дистанционно с ними ознакомиться, расшифровать, дать рекомендации или назначить лечение. "За 3 года доступность медицинской помощи повысилась и перечень специалистов расширился. Мы сделали на селе абсолютно самодостаточное подразделение. Здесь жители могут получить все виды услуг от доврачебных до гериатрии. Есть свой заборный пункт лаборатории, аппарат УЗИ, флюорограф, рентген, ЭКГ. Из поликлиники пациенты могут записаться практически к любому специалисту в Чайковском. При этом сельское подразделение лидирует по числу проведенных телеконсультаций – то есть мы не направляем пациентов в другие поликлиники без необходимости. Проводим онлайн-консультации как со специалистами краевого центра, так и центральной больницей. Для нас это нормальная практика, которая существенно повышает удовлетворенность пациентов", - пояснил врач.

Губернатор отметил, что цифровые технологии могут избавить врачей от необходимости "физического" присутствия рядом с пациентом, они смогут расшифровывать результаты исследований дистанционно, а значит, это позволит частично решить вопрос с дефицитом узких специалистов в некоторых больницах края.

Также Максим Решетников пообщался с пациентами. Например, жительницу Чайковского Ольгу Петровну отправили в фокинскую поликлинику на УЗИ. "Записали очень быстро", - поделилась она. Ольга Петровна добиралась до поликлиники на общественном транспорте. Глава региона отметил, что в случае, если количество направлений из центральной больницы в сельские поликлиники большой, то можно рассмотреть вариант запуска специальных автобусов, чтобы можно было регулировать расписание его работы и гарантировать доставку пациентов.