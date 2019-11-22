Недовольный обслуживанием пациент грозил расстрелять персонал медцентра в Хабаровске

В Хабаровске недовольный качеством обслуживания пациент угрожал расстрелом персоналу медицинского центра "Вивея".

Медики вызвали полицию, дебошира задержали и доставили в полицию. Оружия при себе у мужчины не нашли, передает Regnum. Ему может грозить административное наказание.

В прошлом году в Новосибирске пациент угнал машину "скорой помощи", угрожая водителю ножом.

В городе был объявлен план "Перехват", угонщика поймали.