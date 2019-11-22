Газпром продает 3,59% пакета акций

"Газпром" продает 850,5 млн обыкновенных именных бездокументарных акций, это 3,59% акций "Газпрома", сообщает РБК.

Согласно данным, опубликованных на портале раскрытия корпоративной информации, цена размещения акций "Газпрома" его дочерней компанией "Газпром газораспределение" на Мосбирже составила 220,72 руб. за бумагу. Стоимость всего пакета составит около 187,7 млрд руб.

Это на 11,12% ниже цены акций "Газпрома" на закрытии торгов 21 ноября (245,2 руб.)

Добавим, что в настоящий момент контрольный пакет акций 50,23% принадлежит государству.